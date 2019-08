Willkommener Vorwand

EPA/SIMELA PANTZARTZII /dpa Einsatzkräfte blockieren den Zugang zum Exarchia Platz im Zentrum von Athen (Archivbild, 5.12.2009)

Im Zentrum Athens hat die Polizei am Montag morgen eine sorgfältig vorbereitete Razzia gegen vier besetzte Häuser durchgeführt. Drei Zufluchtsorte für Flüchtlinge und ein von Anarchisten gegründetes Hausprojekt im Bezirk Exarcheia wurden geräumt. Dabei wurden 143 Geflüchtete, von denen die meisten aus dem Iran, Irak, Afghanistan und der Türkei kommen, verhaftet und zunächst in das Abschiebegefängnis Petrou Ralli verbracht. 133 von ihnen befinden sich im Asylprozess und sollen in Flüchtlingsunterkünfte überstellt werden, zehn Menschen droht die Abschiebung. Zudem wurden laut einer Polizeimeldung zwei griechische und ein französischer Anarchist verhaftet. Unterstützung erhielten die Beamten von dem griechischen Energieunternehmen HEDNO, das den Strom abschaltete und verhinderte, dass andere Hausbesetzer diesen wieder in Gang setzen konnten.

Der Polizeieinsatz fand nur einen Tag nach der Vereidigung des neuen Bürgermeisters von Athen, Kostas Bakojannis, statt. Seine Rhetorik und seine politischen Ambitionen stehen im Einklang mit denen des kürzlich gewählten Premierministers Kyriakos Mitsotakis. Eines der Hauptversprechen im Wahlkampf der rechtskonservativen Nea Dimokratia (ND) war die »Bereinigung« des Bezirks und die Wiederherstellung von »Recht und Ordnung« im sogenannten Ghetto von Exarcheia.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der »Panhellenischen Polizistenvereinigung«, Stavros Balaskas, provozierte mit respektlosen und erniedrigenden Äußerungen beim Fernsehsender Skai. Dort beschrieb er den Polizeieinsatz als einen »geräuschlosen Staubsauger« mit dem Ziel, »den ganzen Müll in Exarcheia auf progressive, demokratische Art« zu beseitigen. Der »Staub«, also die Migranten, seien zwar lästig, aber nicht bedeutend; der wahre »Müll« des Viertels seien dagegen die Linken. Wie die Bewohner des Stadtteils jedoch immer wieder gegenüber Medien erklären, bestehe das Hauptproblem darin, dass Schmuggler, Drogendealer und Mafiabanden den Exarcheia-Platz eroberten und glauben, die Herrscher des Gebiets zu sein. Nach einem öffentlichen Aufschrei sah sich die Polizei genötigt, ein Disziplinarverfahren gegen den Vizegewerkschaftschef zu eröffnen.

Die Räumung und Inhaftierung von geflüchteten Familien mit Kindern ist als spektakuläres Vorgehen seitens der Behörden zu werten, um den Druck auf Geflüchtete und Linke zu erhöhen. Die Polizeibeamten fanden weder Drogen noch Waffen in den geräumten Unterkünften. Seit dem Sommer 2015 wurden diese Besetzungen von Aktivisten mitinitiiert und mitorganisiert. Grund dafür waren und sind nicht zuletzt die schrecklichen Lebensbedingungen in den Lagern für Geflüchtete. Mehr als zwanzig ähnliche selbstorganisierte Wohnprojekte in ehemals verlassenen Gebäuden gibt es in Athen.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom August 2019 hat sich die Zahl der Flüchtlinge, die die griechische Küste aus der Türkei kommend erreicht haben, gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent erhöht. Insgesamt erreichten demnach dieses Jahr bis Ende Juli 17.842 Geflüchtete griechisches Territorium, während die Registrierlager bereits das Dreifache ihrer Kapazitäten beherbergen, oder wie im Fall des Lagers Moria laut UN-Angaben sogar das Vierfache. Dies führt vor allen Dingen auch zu Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit der Betroffenen. Katrin Brubakk, Psychologin bei »Ärzte ohne Grenzen«, erklärte am 22. August gegenüber dem britischen Sender ITV, dass sie in den vier Jahren, in denen sie immer wieder vor Ort war, nie so viele psychisch kranke Menschen gesehen habe wie jetzt. »Wir haben tagtäglich Erwachsene, die psychotisch und stark selbstmordgefährdet sind. Je mehr man die Menschen unter Druck setzt, desto schlimmer wird es.«