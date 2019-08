China kritisiert G-7-Erklärung zu Hongkong

Beijing. Die chinesische Regierung hat die G-7-Staaten nach deren Erklärung zu den Ausschreitungen in Hongkong der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas beschuldigt. Die entsprechenden Passagen in dem Dokument, das nach dem Gipfeltreffen in Südfrankreich aufgesetzt worden war und zur »Vermeidung von Gewalt« aufrief, stießen in Peking auf »starkes Missfallen« und »entschlossenen Widerstand«, sagte am Dienstag ein Sprecher des Außenministeriums. Der Sprecher warf den G-7-Staaten überdies »böse Absichten« vor. (AFP/jW)