Bundeswehr bekämpft Borkenkäfer in Sachsen

Dresden. Bundeswehr-Soldaten helfen in sächsischen Wäldern erstmals im Kampf gegen Borkenkäfer. Seit Dienstag sind rund 30 Soldaten in den Forstbezirken Bärenfels, Chemnitz und Marienberg im Einsatz, wie das Landesumweltministerium in Dresden mitteilte. Ab diesem Mittwoch sollen weitere Soldaten in anderen Forstbezirken hinzukommen. Sie sollen etwa drei Wochen lang Waldarbeiter bei der Beräumung unterstützen. (AFP/jW)