China stärkt Iran im Atomstreit den Rücken

Beijing. China unterstützt den Iran im Streit mit den USA über das Atomprogramm Teherans. China begrüße, dass der Iran das Atomabkommen »getreu umgesetzt« habe, sagte Chinas Außenminister Wang Yi laut chinesischem Staatsfernsehen am Montag abend (Ortszeit) bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in Beijing. Es sollte anerkannt werden, dass sich der Iran an das von den USA aufgekündigte Abkommen gehalten habe. China verstehe, dass der Iran legitime Forderungen habe, so Wang Yi weiter. Sarif war nach seinem Besuch beim G-7-Treffen weiter nach China gereist. (dpa/jW)