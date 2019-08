Syrien-Dialog

Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu Syrien-Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Moskau angekommen. Während einer ersten gemeinsamen Stellungnahme am Rand einer internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Moskau sprach Erdogan von einem »aufrichtigen und engen Dialog« mit Russland. Hauptthema des Treffens dürfte die Lage in der von Dschihadisten beherrschten syrischen Provinz Idlib sein. Diese werden von der Türkei unterstützt, während Russland an der Seite von Damaskus steht. (dpa/jW)