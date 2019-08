Streit um Hilfe

Victor Moriyama/Greenpeace Brazil/dpa Waldbrand nahe der brasilianischen Stadt Candeias do Jamari in Rondônia

Die Regierung Brasiliens hat am Dienstag widersprüchliche Signale ausgesendet, ob es die am Wochenende von den G-7-Staaten vereinbarten Hilfsgelder zur Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in dem südamerikanischen Riesenland annehmen wird. Nachdem Präsidialamtschef Onyx Lorenzoni dem Nachrichtenportal G1 zufolge nahegelegt hatte, dass Brasilien die Hilfe nicht akzeptiere, bestätigte Staatschef Jair Bolsonaro das zunächst nicht. »Habe ich das gesagt?«, fragte er Journalisten. »Habe ich gesprochen? Hat Jair Bolsonaro gesprochen?«

Als Voraussetzung für die Annahme der Unterstützung müsse Frankreichs Präsident Emmanuel Macron allerdings seine »Beleidigungen gegen mich zurücknehmen«, so Bolsonaro. »Er hat mich einen Lügner genannt. Und dann hat er nach meinen Informationen die Souveränität des Amazonasgebiets in Frage gestellt.« Das bezog sich auf Äußerungen Macrons, wonach das Gebiet wegen seiner Bedeutung für den globalen Klimaschutz »Gemeingut« sei.

Umweltschutzverbände wiesen darauf hin, dass die G-7-Staaten wegen ihrer Handelspolitik mitverantwortlich für die Feuer seien. »Brandbekämpfung und Wiederaufforstung sind gut, sie bleiben aber nur Symbolpolitik, wenn die Ursachen der Entwaldung nicht angegangen werden«, sagte der Südamerika-Referent von WWF Deutschland, Roberto Maldonado. Der Weltgewerkschaftsbund nannte die Brände in einer Erklärung ein »organisiertes Verbrechen« des Großkapitals und der brasilianischen Regierung. Deren Ziel sei es, Land für Viehzucht und Landwirtschaft zu gewinnen und die Urwälder den transnationalen Konzernen auszuliefern.

Brasiliens Militär hat derweil die Einschätzung zurückgewiesen, dass die Waldbrände außer Kontrolle geraten seien. »Ist es schwer? Ja, aber es ist nicht außer Kontrolle geraten«, sagte Verteidigungsminister Fernando Azevedo am Montag abend (Ortszeit). Die Regierung habe schnell reagiert, und die Brände in der betroffenen Region gingen bereits zurück. (dpa/PL/jW)