Corbyn sucht Partner

Peter Byrne/PA Wire/dpa Den Aufschlag gemacht: Corbyn will gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien Premier Johnson zu Fall bringen (Bolton, 17.8.2019)

Kommende Woche geht der britische Parlamentszirkus wieder los. Die letzten Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. Am Dienstag traf Labour-Parteichef Jeremy Corbyn unter anderem die Vorsitzenden der Grünen, der walisischen Regionalpartei Plaid Cymru und der Scottish National Party zu einer Strategiebesprechung. Diese sei »produktiv« verlaufen, hieß es am Nachmittag in einer gemeinsamen Erklärung der Oppositionsparteien. Man habe sich geeinigt, in den kommenden Wochen gemeinsam zu agieren, um einen »No Deal«-Austritt aus der EU zu verhindern. Zu diesem Zweck plane man Gesetzesvorstöße, halte aber auch einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Boris Johnson für möglich.

Der hat jedoch eigene Pläne. Laut britischen Medienberichten bat er den Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox um ein Rechtsgutachten zu der Frage, unter welchen Umständen eine zeitweise Auflösung des britischen Parlaments möglich wäre. Konkret plant Johnson eine fünfwöchige Zwangspause ab dem 9. September, um so Misstrauensanträge und andere Fallstricke zu verhindern. Wenn ein Parlament nicht tagt, kann es auch nichts beschließen. Die Labour-Partei ließ ihrerseits ein Rechtsgutachten erstellen und bezeichnete diese Überlegungen am Dienstag als »groben Verfassungsbruch«. Das Parlament tritt ohnehin nur zwei Wochen bis Mitte September zusammen. Dann folgt die traditionelle Pause für die verschiedenen Herbstparteitage. Unter den »No Deal«-Gegnern gibt es schon seit längerem Überlegungen, ob man eine Mehrheit für eine Abschaffung dieser Pause zustande bringen kann, um Johnson so unter Druck zu setzen.

Am Dienstag vormittag erklärte Corbyn in einem Meinungsbeitrag für den Independent, er werde »alles unternehmen«, um einen Ausstieg ohne Abkommen zu verhindern. Dieser diene einzig den Interessen der Reichen und Mächtigen. Boris Johnson gehe es um eine »Trump zuerst«-Politik mit dem Ziel, Steuern für Banker zu senken und Großunternehmen zu fördern. Das schade den ärmsten Bevölkerungsschichten, egal ob sie für oder gegen den Brexit gestimmt hätten. Corbyn bringt deshalb die Idee eines Misstrauensantrages gegen Johnson ins Spiel, der es ihm als Chef der stärksten Oppositionspartei ermöglichen soll, die Regierungsgeschäfte vorübergehend zu übernehmen. Vorrangige Aufgabe einer solchen Übergangsregierung sei die Organisation von Neuwahlen und einer Verschiebung des Austrittstermins für weitere Verhandlungen mit der EU, an deren Ende ein weiteres Referendum stehen soll, so Corbyn weiter.

Unter den »No Deal«-Gegnern im Unterhaus gibt es zum Thema Neuwahlen keine gemeinsame Linie. So forderte die Vorsitzende der Liberaldemokraten, Jo Swinson, den Labour-Chef auf, seinen Führungsanspruch aufzugeben und einer »Regierung der nationalen Einheit« zuzustimmen, die von Parlamentariern wie dem konservativen Brexit-Gegner Ken Clarke geführt werden könne. Am Dienstag nachmittag twitterte Swinson, beim gemeinsamen Gespräch der Oppositionsführer sei über das Thema Übergangsregierung nicht konkret diskutiert worden.

Derweil trifft Nigel Farage von der Brexit-Partei konkrete Vorbereitungen. Auf einer Kundgebung am Dienstag vor Parteianhängern in London bot er Johnson zum wiederholten Mal einen Wahlpakt an, wenn dieser sich zum Ziel eines »No Deal«-Brexits bekenne. Der twitterte am Nachmittag lapidar: »Das Ergebnis des Referendums muss respektiert werden. Wir verlassen die EU am 31. Oktober.«