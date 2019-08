KKR wird größter Aktionär bei Springer

Berlin. Der Finanzinvestor KKR wird größter Aktionär beim Berliner Medienkonzern Axel Springer. Die US-Amerikaner sicherten sich mit ihrem Übernahmeangebot etwa 42,5 Prozent an Europas größtem Digitalverlag, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Darüber hinaus kaufte KKR weitere 1,04 Prozent am Markt. Insgesamt nahm KKR rund 2,9 Milliarden Euro in die Hand und hält damit künftig 43,54 Prozent. Friede Springer kommt etwa auf 42,6 Prozent und Konzernchef Mathias Döpfner auf rund 2,8 Prozent. (Reuters/jW)