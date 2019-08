Rettungsschiff nimmt Migranten auf

Rom. Das deutsche Rettungsschiff »Eleonore« hat rund 100 Migranten auf dem Mittelmeer aufgenommen. Die Menschen seien am Montag gerettet worden, während ihr Boot im Sinken begriffen gewesen sei, sagte Axel Steier, Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation »Mission Lifeline«, die die »Eleonore« unterstützt. Seit Sonnabend war das Schiff in der Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste, wo Hilfsorganisationen immer wieder Migranten von seeuntauglichen Booten retten und nach Europa bringen. (dpa/jW)