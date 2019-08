Wien holt Kinder von IS-Anhängerin zurück

Wien. Österreich hat die Heimkehr zweier Kinder einer Anhängerin der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) aus Syrien angekündigt. Die Regierung bereite derzeit die Rückkehr der beiden Waisen vor, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Es handelt sich demnach um die erste Rückführung aus der Region nach Österreich. Der ein- und der dreijährige Junge sollen ihrer Großmutter in Wien übergeben werden. (AFP/jW)