Präsidentenstichwahl in Abchasien

Aqwa (Sochumi). In der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien am Schwarzen Meer wird es bei der Präsidentenwahl einen zweiten Durchgang geben. Keiner der neun Kandidaten konnte sich bei der Abstimmung am Sonntag durchsetzen, wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Sochumi lokalen Medien zufolge am Montag mitteilte. Amtsinhaber Raul Chadschimba müsse nun gegen den Oppositionspolitiker Alchas Kwizinia antreten. Laut Wahlgesetz soll die zweite Abstimmung am 8. September stattfinden. (dpa/jW)