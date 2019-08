Netanjahu ordnet neuen Siedlungsbau an

Jerusalem. Wenige Tage nach dem Tod einer israelischen Jugendlichen bei einem Anschlag im Westjordanland hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Bau Hunderter neuer israelischer Wohneinheiten an dem Ort angeordnet. Bebauungspläne dafür in der nordwestlich von Ramallah gelegenen Siedlung Dolev sollen beim nächsten Treffen der Planungsbehörde vorgelegt werden, teilte Netanjahus Büro am Montag mit. (AFP/jW)