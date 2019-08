Verlegung indonesischer Hauptstadt

Jakarta. Mit Blick auf einen drohenden Kollaps der Metropole Jakarta will Indonesiens Regierung die Hauptstadt des Landes auf die Insel Borneo verlegen. »Die Last auf Jakarta« als politischem und wirtschaftlichem Zentrum wiege zu schwer, sagte Präsident Joko Widodo am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Die neue Hauptstadt soll demnach in der Nähe der Städte Balikpapan und Samarinda auf Borneo entstehen – und damit im geographischen Zentrum des Inselstaats. Die Regierung wolle einen Gesetzentwurf zur Verlegung der Hauptstadt verfassen und dem Parlament vorlegen. Die Kosten werden auf 466 Billionen Rupiah (knapp 30 Milliarden Euro) geschätzt. (AFP/jW)