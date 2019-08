Erdogan: Bodentruppen nach Syrien

Ankara. Die Türkei ist nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem baldigen Einsatz von Bodentruppen im Norden Syriens bereit. »Wir gehen davon aus, dass unsere Bodentruppen bald in die Region eindringen werden«, sagte Erdogan laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag in der Provinz Mus. Diplomatische Mittel hätten zwar Priorität, aber sein Land sei auch zum Handeln bereit, sagte der Präsident demnach weiter. Die USA und die Türkei hatten sich Anfang August auf die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone in Nordsyrien geeinigt. Bisher sind aber nur wenige Details bekannt. Am heutigen Dienstag wird Erdogan zu einem Treffen mit dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, nach Moskau reisen. Russland unterstützt Syrien im Kampf gegen Dschihadisten, die unter anderem von der Türkei ausgerüstet werden. (dpa/jW)