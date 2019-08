30 rechte Vorfälle in Bundespolizei seit 2007

Berlin. Die Bundespolizei will seit 2007 von lediglich 30 »rechtsextremen Vorfällen« – elf davon im Jahr 2017 – in den eigenen Reihen erfahren haben. Dies geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor, aus der die dpa am Sonntag zitierte. Es handele sich unter anderem um »rechtsextreme Äußerungen«, das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen oder das Tragen von szenetypischer Bekleidung. (dpa/jW)