USA und Japan »nah« an Freihandelsabkommen

Biarritz. US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag am Rande des G-7-Gipfels in Biarritz zu einem geplanten Freihandelsabkommen mit Japan geäußert. Die USA seien »sehr nahe an einem großen Deal mit Japan«, sagte Trump vor einem Gespräch mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe. Der japanische Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi, der die Gespräche mit den USA führt, sprach von einem »großen Fortschritt«. Beide Seiten hätten fünf Monate an dem Abkommen gearbeitet, so Trump. Bis Ende September soll den Berichten zufolge ein finales Abkommen erreicht werden. (AFP/jW)