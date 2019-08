Inoffizieller Soldatenmarsch in Ukraine

Kiew. Nach Absage der traditionellen Militärparade haben am Samstag in Kiew rund 20.000 Menschen an einem inoffiziellen Marsch anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags teilgenommen. Präsident Wolodimir Selenskij hatte den Aufmarsch zuvor abgesagt und angekündigt, das dadurch gesparte Geld in Sonderprämien für Soldaten stecken zu wollen. Soldaten und Veteranen hatten daraufhin selbständig eine Parade organisiert. Uniformierte Militärs und Sympathisanten schwenkten die Flagge der Ukraine sowie die rot-schwarze Fahne der nationalistischen Bewegung und skandierten unter anderem »Ruhm der Ukraine«. (AFP/jW)