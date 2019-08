»Mission Lifeline« wieder vor Libyen

Rom. Die Hilfsorganisation »Mission Lifeline« ist nach Angaben des MDR vom Samstag wieder auf dem Mittelmeer. Die Crew brach am Freitag mit ihrem neuen Schiff »Eleonore« von Italien auf und hat einem MDR-Reporter zufolge inzwischen die libysche Such- und Rettungszone erreicht. Claus-Peter Reisch ist wieder als Kapitän an Bord. Sein altes Schiff der Organisation, »Lifeline«, liegt noch beschlagnahmt in Malta fest, wo Reisch wegen des Vorwurfs einer fehlerhaften Registrierung angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Gegen dieses Urteil ist er in Berufung gegangen. (jW)