Volkswirte: Arbeitslosigkeit wird weiter steigen

Nürnberg. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird auch im August weiter steigen. Eine Umfrage der Deutschen Presseagentur unter Volkswirten deutscher Finanzinstitute, die am Sonntag veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass die meisten Experten mit einem Anstieg um rund 35.000 auf 2,31 Millionen rechnen. Damit würde der Anstieg im August größer ausfallen als noch im vergangenen Jahr (plus 26.000). Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg wird ihre Statistik für diesen Monat am Donnerstag vorstellen. Im Juli war die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juni um 59.000 auf ca. 2,28 Millionen gestiegen. (dpa/jW)