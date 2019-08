Neue Waffe in Nordkorea getestet

Seoul. Nordkorea hat am Sonnabend nach eigenen Angaben ein neu entwickeltes Mehrfachraketenwerfersystem erprobt, wie Staatsmedien am Sonntag berichteten. Die »neue Waffe« wurde nicht näher beschrieben. In Südkorea wird spekuliert, Nordkorea könnte mit seinen Waffentests versuchen, die Oberhand bei neuen Verhandlungen mit den USA zu gewinnen. Bereits in den Wochen zuvor hatte Pjöngjang ein Militärmanöver der USA mit Südkorea zum Anlass für mehrere Raketentests genommen. (dpa/jW)