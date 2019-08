Syrien verstärkt Belagerung in Idlib

Damaskus. Nach dem Vormarsch in der Provinz Idlib hat Syriens Armee ihren Belagerungsring um einen türkischen Beobachtungsposten in dem Gebiet enger gezogen. Die Truppen seien in die umliegenden Dörfer eingerückt, meldete die von Großbritannien aus aktive »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Freitag. In dem eingekesselten Gebiet halten sich demnach auch Dschihadisten auf. Die syrische Armee und ihre Verbündeten hatten im April eine Offensive in der Region um die Stadt Idlib begonnen. In dieser Woche konnten sie die strategisch wichtige Stadt Khan Scheikhun einnehmen. Ankara unterstützt die islamistischen Kampfgruppen. (dpa/jW)