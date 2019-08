Putin: Gegenmaßnahmen auf US-Raketentest

Moskau. Die russische Kritik an dem ersten US-Raketentest seit dem Ausstieg aus dem Atomabrüstungsvertrag INF nimmt an Schärfe zu. Der Test zeige, dass die wahre Absicht der USA eine Stationierung verbotener Waffen in verschiedenen Teilen der Welt sei, erklärte Präsident Wladimir Putin am Freitag. Die von den USA ins Spiel gebrachte Verlegung neuer Raketen in die Asien-Pazifik-Region betreffe zudem wegen der geografischen Nähe russische Kerninteressen. Er habe deswegen das Militär angewiesen, die Bedrohungslage durch neue US-Raketen zu analysieren und entsprechende Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Russland werde sich aber nicht in ein »kostspieliges, zerstörerisches Wettrüsten« hineinziehen lassen. Die USA hatten kürzlich eine konventionell bestückte Mittelstreckenrakete getestet. Es war nach ihren Angaben der erste Test seit der endgültigen INF-Aufkündigung durch die USA Anfang August. (Reuters/jW)