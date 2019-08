Dürren bedrohen Energieversorgung

Berlin. Anhaltende Dürrephasen in Folge des Klimawandels können einem Bericht der Umweltschutzorganisation WWF zufolge die Energieversorgung stören. Der Grund ist die Gefahr eines Mangels an Kühlwasser für Kraftwerke. Das erklärte der WWF am Donnerstag in Berlin unter Verweis auf eine eigene Analyse. Demnach sind etwa die großen Braunkohlekraftwerke Jänschwalde, Boxberg und Schwarze Pumpe sowie das Heizkraftwerk Cottbus in den Ländern Brandenburg beziehungsweise Sachsen einem »hohen Dürrerisiko« ausgesetzt. (AFP/jW)