Autozulieferer Schaeffler plant Kurzarbeit

Herzogenaurach. Der fränkische Autozulieferer Schaeffler hat Kurzarbeit angekündigt. Die Maßnahme sei für den Bereich Sondermaschinenbau am Standort Frauenaurach (Erlangen) geplant, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Kurzarbeit solle im September beginnen »und bis auf weiteres erfolgen«. Eine grundsätzliche Einigung mit dem Betriebsrat habe die Unternehmensleitung erreicht, weitere Einzelheiten würden aber derzeit noch geklärt. In dem betroffenen Unternehmensbereich arbeiteten etwa 400 Beschäftigte – nicht alle müssten in die geplante Kurzarbeit gehen. (dpa/jW)