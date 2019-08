Wachpersonal nach Übergriffen entlassen

Halberstadt. Nach Übergriffen von Wachleuten auf Asylsuchende in der Zentralen Anlaufstelle (Zast) für Geflüchtete in Halberstadt in Sachsen-Anhalt sind »alle beteiligten Kollegen« entlassen worden. Das geht aus einer Antwort der zuständigen Sicherheitsfirma an das Portal »t-online.de« hervor, die der dpa seit Mittwoch vorliegt. »Bei allem Verständnis für die schwere Arbeit unserer Kollegen: Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen«, schrieb die Firma. Auf zwei bei Youtube hochgeladenen kurzen Videos ist zu sehen, wie vier Wachleute in Halberstadt zwei streitende Flüchtlinge trennen und sie dabei zu Boden stoßen und treten. Einer der Männer wird danach weiter drangsaliert. (dpa/jW)