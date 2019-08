Berlin gegen Rückkehr zu G-8-Format

Berlin. Die Bundesregierung steht dem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Russland wieder in den Kreis der führenden Industrienationen aufzunehmen, äußerst zurückhaltend gegenüber. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin, die Gruppe der sieben hätte 2014 beschlossen, Russland aus dem Kreis wegen der »Annexion« der Krim auszuschließen. Diese Situation bestehe weiter. Wenn es Anzeichen einer Änderung der Haltung Moskaus gebe, könne darüber geredet werden. (dpa/jW)