Dornier-Flugzeug wird in Leipzig produziert

Schkeuditz. Mit der Produktion einer neuen Version des Dornier-Passagierflugzeugs D 328 in Leipzig will der Flugzeugbauer DRA langfristig bis zu 250 Arbeitsplätze schaffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch am Rande der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz am Leipziger Flughafen mitteilte, will es ab kommendem Jahr 80 Millionen Euro in Infrastruktur, Produktionshallen, Maschinen und den Aufbau einer Endmontagelinie investieren. DRA ist ein Tochterunternehmen des US-Luftfahrtkonzerns SNC. Die Entwicklung findet nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums im bayerischen Oberpfaffenhofen statt. (AFP/jW)