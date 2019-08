Bayer verkauft Tierarzneimittelsparte

Leverkusen. Der Pharmakonzern Bayer verkauft seine Tierarzneimittelsparte für 7,6 Milliarden US-Dollar (6,85 Milliarden Euro) an den US-Konzern Elanco. Das teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. »Animal Health« ist die kleinste Bayer-Sparte. Die Tochterfirma mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf und Produktionsanlagen in Kiel und Shawnee (USA) beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiter. Mit den Einnahmen kann der Konzern den Schuldenberg verkleinern, der durch die Übernahme des Pflanzengiftherstellers Monsanto entstanden war. (dpa/jW)