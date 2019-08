BRD exportiert am meisten in die USA

Berlin. Die deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten sind in den ersten sechs Monaten um 4,3 Prozent auf 58,3 Milliarden Euro angestiegen, wie aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die Reuters am Dienstag vorlagen. Auf Platz zwei folgt Frankreich mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 55 Milliarden Euro, gefolgt von China mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent auf 47,2 Milliarden Euro. Bis 2015 war Frankreich für mehr als sechs Jahrzehnte das größte Zielland für Exporte aus der BRD. Deutschland seinerseits bezog die meisten Waren aus dem Ausland im ersten Halbjahr erneut aus China. (Reuters/jW)