Überlebender des KZ Sachsenhausen tot

Prag. Der Tscheche Vojmir Srdecny, einer der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Sachsenhausen, ist tot. Er starb bereits am 14. August im Alter von 99 Jahren, wie der Verband der Freiheitskämpfer CSBS unter Berufung auf die Angehörigen am Dienstag mitteilte. Die Nazis hatten den jungen Studenten in der sogenannten Sonderaktion Prag gemeinsam mit 1.200 Kommilitonen im November 1939 nach Sachsenhausen verschleppt. Nach einem Jahr und einem Monat kam Srdecny frei. (dpa/jW)