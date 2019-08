Hongkong: Lam kündigt Dialog an

Hongkong. Vor dem Hintergrund der Proteste in Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam Gesprächsbereitschaft signalisiert. Lam kündigte am Dienstag eine »Plattform zum Dialog« an. Sie und ihre Regierung seien »entschlossen zuzuhören, was die Leute uns zu sagen haben«. Es gehe um einen Dialog »mit Menschen aus allen Lebensbereichen«. Am Wochenende waren in der früheren britischen Kronkolonie mit ihren 7,5 Millionen Einwohnern Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Für den 31. August wird zu einer neuen Großkundgebung aufgerufen. (dpa/jW)