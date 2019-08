Philippinen warnen China

Manila. Im Streit um das Südchinesische Meer hat die philippinische Regierung eine Warnung an China ausgesprochen. Künftig müssten sich alle ausländischen Schiffe vor einer Passage durch die Gewässer der Philippinen ankündigen und eine Erlaubnis einholen, sagte ein Sprecher des Präsidenten Rodrigo Duterte am Dienstag. »Entweder es gibt Regelbefolgung in freundlicher Art und Weise, oder wir werden sie auf unfreundliche Art und Weise durchsetzen.« Nach Angaben des philippinischen Militärs sind seit Juli mindestens fünf chinesische Kriegsschiffe durch Gewässer der Philippinen gefahren. (dpa/jW)