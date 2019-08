La Paz. Durch zahlreiche Brände in Bolivien sind innerhalb von fünf Tagen 471.000 Hektar Wald, Weiden und Felder niedergebrannt. Das teilte die Leiterin der Brandaufsicht der bolivianischen Waldbehörde (ATB), Tania Gutiérrez, am Montag (Ortszeit) mit. Einer der Brände nähere sich derzeit der Grenze zu Paraguay. Die Feuer wurden laut Gutiérrez durch Brandrodung verursacht, wie sie in Bolivien zur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen angewandt wird. Boliviens Staatschef Evo Morales teilte mit, dass auch Polizisten, Soldaten sowie Hubschrauber der Luftwaffe für die Brandbekämpfung mobilisiert würden. (AFP/jW)