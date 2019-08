Indien: Soldat in Kaschmir getötet

Srinagar. Inmitten der Spannungen zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir ist nach indischen Angaben erneut ein Soldat Indiens getötet worden. Vier weitere Militärangehörige seien zudem am Dienstag durch Beschuss aus Pakistan verletzt worden, hieß es von der indischen Armee und lokalen Medien. In den vergangenen Tagen hatte es an der indisch-pakistanischen Grenze mehrere tödliche Auseinandersetzungen gegeben. Indiens Regierung hatte ihrem Bundesstaat Jammu und Kaschmir vor mehr als zwei Wochen den Teilautonomiestatus entzogen. Die Region wird in ihrer Gesamtheit sowohl von Indien als auch Pakistan beansprucht. (dpa/jW)