Dürrehilfen für 2018 ausgezahlt

Berlin. Nach der langen Dürre in vielen Regionen Deutschlands im vergangenen Jahr haben betroffene Bauern bislang rund 228 Millionen Euro an staatliche Nothilfen bekommen. Das teilte das Bundesagrarministerium am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm betrug bis Ende Juli 69,7 Millionen Euro und entfiel auf Brandenburg. Auszahlungen sind noch bis zum 31. August möglich. (dpa/jW)