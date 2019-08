Altmaier überstimmt Kartellbehörde

Fabian Sommer/dpa Zollern spiele eine wichtige Rolle bei der Energiewende, meint Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich über einen Beschluss des Bundeskartellamts hinweggesetzt und eine Ministererlaubnis für die Fusion der Unternehmen Miba und Zollern erteilt. Die Genehmigung sei bedeutsam für die Energiewende und umweltpolitische Ziele, begründete Altmaier am Montag die Entscheidung.

Der Zusammenschluss sei von einem überragenden Interesse für die Allgemeinheit. Es gehe zugleich um den Erhalt eines »wettbewerbsfähigen Mittelstands«. Die Genehmigung ist an die Auflage geknüpft, dass das Gemeinschaftsunternehmen für Gleitlager mindestens fünf Jahre gemeinsam betrieben werden muss. Zudem gibt es eine Investitionsauflage von 50 Millionen Euro.

Das Bundeskartellamt hatte die Fusion von Miba und Zollern untersagt, weil die Firmen besonders bei Gleitlagern für Großmotoren »besonders stark aufgestellt« wären. »Schon jetzt ist für die Kunden ein Wechsel zu einem der wenigen alternativen Anbieter aufwendig und kostenintensiv, da jedes Gleitlager eines neuen Lieferanten zunächst einem intensiven, langwierigen Prüfverfahren unterzogen werden muss«, hatte die Behörde am 17. Januar mitgeteilt. »Durch den Zusammenschluss würde sich diese Situation weiter verschärfen, da mit Miba und Zollern zwei für die Kunden besonders enge Wettbewerber zusammengehen würden.« Ferner sei bei der Entscheidung zu berücksichtigen, dass der Markteintritt neuer Unternehmen unwahrscheinlich sei, da hierfür weitreichende technologische Entwicklungs- und Fertigungskenntnisse sowie hohe Investitionen notwendig wären, lautete die Begründung für die Absage.

Altmaier hat in der »nationalen Industriestrategie 2030« das Ziel ausgegeben, deutsche Unternehmen in strategisch sensiblen Bereichen in Monopole zu überführen. Gleitlager seien ein zentraler Teil in der Wertschöpfungskette von Produkten, die eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielten, sagte der Minister am Montag. Sie würden etwa für Windkraftanlagen oder moderne Gasturbinen gebraucht. (dpa/jW)