Zuschuss für Pflege ist zu gering

Berlin. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sieht angesichts steigender Kosten für die Unterbringung in Pflegeeinrichtungen dringenden Handlungsbedarf durch die Politik. Für die Pflegeheimbewohner stiegen die Eigenanteile »unaufhörlich«, die Leistungen aus der Pflegeversicherung seien jedoch »seit zweieinhalb Jahren gleich geblieben«, sagte Vorstand Eugen Brysch am Sonnabend der Nachrichtenagentur AFP. Der bisher gezahlte Zuschuss aus der Pflegeversicherung reiche nicht einmal aus, um die reinen Pflegekosten im Heim zu bezahlen, kritisierte Brysch. Der Spiegel hatte am Freitag unter Berufung auf Angaben des Verbandes der Ersatzkassen über die Kosten für eine Unterbringung im Pflegeheim berichtet. Demnach müssen Ältere derzeit im Bundesdurchschnitt 1.891 Euro selbst zu ihrem Heimplatz beisteuern. (AFP/jW)