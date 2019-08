Im Artikel »Frankfurter Grüne in Erklärungsnot« von Gitta Düperthal in der jW-Ausgabe vom 17./18. August heißt es, Stadträtin Ursula auf der Heide habe den Klimanotstand bereits ausgerufen. Dies trifft nicht zu. Ursula auf der Heide hatte die Ansicht vertreten, den Klimanotstand auszurufen, sei ein bloß symbolischer Akt, weshalb sie dagegen sei. Daraufhin konterte Vera von Schilling (»People for ­Future«), dass es sich keinesfalls um einen wirkungslosen, weil nur symbolischen, Akt handele und begründete dies. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. (jW)