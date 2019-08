Freifahrtscheine für Ehrenamtliche gefordert

Berlin. Der Spitzenverband der Bundeskulturverbände und Die Linke in Sachsen fordern Freifahrten in Bus und Bahnen für Ehrenamtliche. Diese hätten »wie die Soldatinnen und Soldaten Anerkennung und Respekt verdient«, sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, laut Mitteilung vom Sonntag. Für Rico Gebhardt, Spitzenkandidat der Linkspartei in Sachsen, ist die »stärkere Würdigung des Engagements im Bevölkerungsschutz« eine »wichtige Zukunftsaufgabe«. Er fordert deshalb den kostenfreien öffentlichen Nahverkehr »für alle ehrenamtlichen Rettungskräfte von Feuerwehr, Berg- und Wasserwacht und Technischem Hilfswerk«. Uniformierte Soldatinnen und Soldaten dürfen ab Januar 2020 kostenlos mit der Deutschen Bahn fahren. Dies teilten die Bundesregierung und der Konzern am Sonnabend mit. (AFP/jW)