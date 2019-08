DR Kongo: Ebolainfektion in weiterer Provinz

Goma. Im Osten der DR Kongo breitet sich der gefährliche Ebolavirus weiter aus. Zum ersten Mal seien Fälle der Infektionskrankheit in einer dritten Provinz, Südkivu, festgestellt worden, teilte der Ebolabeauftragte der Regierung, Jean-Jacques Muyembe, am Freitag mit. Dabei handelt es sich demnach um eine Frau und ihr sieben Monate altes Kind. Die Frau sei am Mittwoch in Mwenga in Südkivu gestorben, ihr Sohn werde derzeit medizinisch behandelt. (dpa/jW)