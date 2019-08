Polen will Einsatz der US-Marine unterstützen

Warschau. Polen will die von den USA geführte Militärmission zum »Schutz« des Schiffsverkehrs im Persischen Golf unterstützen. »Wir wissen, dass die Situation eine Reaktion erfordert«, sagte Außenminister Jacek Czaputowicz in einem Interview der Deutschen Presseagentur, wie am Freitag gemeldet wurde. »Irgendeine Art polnischer Unterstützung für die amerikanischen und die britischen Anstrengungen ist möglich.« Czaputowicz sagte allerdings nicht, welche Form von Mitwirkung er anstrebt. Er kritisierte die Vorbehalte vieler EU-Partner gegenüber den USA. Bisher hat sich nur Großbritannien dem US-Einsatz angeschlossen und zwei Kriegsschiffe in die Straße von Hormus geschickt. (dpa/jW)