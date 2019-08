Erwerbslosigkeit in Frankreich nimmt ab

Paris. Die Erwerbslosigkeit in Frankreich ist nach offiziellen Zahlen auf den tiefsten Stand seit Ausbruch der weltweiten Finanzkrise vor rund elf Jahren gefallen. Im zweiten Quartal sank die Erwerbslosenquote auf 8,5 Prozent von 8,7 Prozent am Jahresanfang, wie das Statistikamt INSEE am Mittwoch in Paris mitteilte. Ökonomen sehen aber nicht nur Grund zum Jubeln. »Das schwache Wirtschaftswachstum gibt Anlass zu großer Sorge«, sagte Analyst Lorne Baring von der Investmentfirma »B Capital«. Das französische Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal nur noch um 0,2 Prozent zu. (Reuters/jW)