Russische Kampfflieger vertreiben NATO-Jet

Moskau. Das russische Militär hat nach Medieninformationen einen NATO-Kampfjet vom Typ F-18 vertrieben, der in der Nähe einer Maschine mit Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu an Bord aufgetaucht war. Der F-18 habe versucht, sich über neutralen Gewässern der Ostsee dem Flugzeug von Schoigu zu nähern, berichtete am Dienstag der Fernsehsender Rossija 24. Die Maschine des Ministers sei auf dem Rückweg von einem Termin in Kaliningrad gewesen und von zwei Suchoi-Jets des Typs Su-27 der Baltischen Flotte begleitet worden. (dpa/jW)