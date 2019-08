Taliban und USA beenden Verhandlungsrunde

Kabul. Die Taliban und Unterhändler der USA haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan beendet. »Die Arbeit war langwierig und effektiv«, teilte ein Taliban-Sprecher am Montag auf Twitter mit. Beide Seiten würden nun mit ihrer jeweiligen Führung über die nächsten Schritte beratschlagen. Die mittlerweile achte Gesprächsrunde in Doha endete demnach kurz nach Mitternacht. Die US-Botschaft in Kabul äußerte sich zunächst nicht. Washington strebt ein Friedensabkommen bis zum 1. September an. Ende September finden in Afghanistan Präsidentschaftswahlen statt. (AFP/jW)