Separatisten in Jemen bereit zu Gesprächen

Aden. Nach tagelangen Gefechten in Jemens Interimshauptstadt Aden hat sich der Anführer der südjemenitischen Separatisten zu Friedensgesprächen bereit erklärt. Er sei bereit und offen für die Vermittlung Saudi-Arabiens in dem Konflikt, teilte Aidarus Al-Subaidie am späten Sonntag abend mit. Er erklärte außerdem seine Bereitschaft zu einem Waffenstillstand in Aden.

Die Separatisten hatten am Sonnabend den Präsidentenpalast in der Stadt erobert. Bisher kämpften sie an der Seite der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition gegen die Ansarollah (»Huthi«). Am Sonntag flog die Militärkoalition jedoch Luftangriffe auf die Separatisten und sprach von einer »direkten Bedrohung für Jemens Regierung«. Bei den Kämpfen wurden nach Angaben der UNO seit Donnerstag rund 40 Menschen getötet und 260 weitere verletzt, darunter viele Zivilisten. (AFP/jW)