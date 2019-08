US-Milliardär Epstein im Gefängnis gestorben

New York. Nach dem Tod des US-Milliardärs Jeffrey Epstein in dessen Gefängniszelle hat das FBI Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird es vermutlich auch darum gehen, wie Epstein allem Anschein nach gleich zweimal versuchen konnte, sich das Leben zu nehmen. Mitarbeiter des Gefängnisses in Manhattan hatten die Leiche des früheren Investmentbankers am Samstag morgen in der Zelle entdeckt. Die Staatsanwaltschaft in New York hatte Epstein vorgeworfen, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift. Einige Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit großen Summen Bargeld angelockt und dazu verleitet worden, weitere Mädchen heranzuschaffen. Die Ermittler berichteten, sie hätten bei Durchsuchungen in Epsteins Anwesen in Manhattan Hunderte Nacktbilder gefunden. Epstein wies die Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. (dpa/jW)