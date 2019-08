Linke Rebellen in Philippinen getötet

Manila. Drei Rebellen der kommunistischen Guerilla »New People’s Army« (NPA) und ein Soldat sind in den Philippinen bei Kämpfen getötet worden, wie das Militär am Freitag bestätigte. Am Donnerstag nachmittag hätten sich 20 NPA-Rebellen ein 30minütiges Gefecht mit Regierungssoldaten in einem kleinen Dorf bei Himamaylan auf der Insel Negros geliefert. Laut Polizeibericht haben die Einsatzkräfte Waffen und Munition sichergestellt. (Xinhua/jW)