Spaniens Premier sucht Verbündete

Madrid. Spaniens amtierender Ministerpräsident Pedro Sánchez von der sozialdemokratischen PSOE sucht die Unterstützung verschiedener politischer Kräfte, um in einem dritten Anlauf in seinem Amt bestätigt zu werden. Er wolle er sich dazu Ende des Monats mit dem Linksbündnis Unidas Podemos sowie regionalen Parteien, einschließlich der katalanischen, treffen, sagte Sánchez am Freitag vor Journalisten. Sollte er bis Ende September nicht als Premier bestätigt werden, drohen für den 10. November Neuwahlen. (Reuters/jW)