Continental will Produktion verlagern

Hamburg. Der Autozulieferer Continental bereitet sich darauf vor, dass die deutschen Autobauer Produktionsstandorte ins Ausland verlegen. Das könnte zu einem Stellenabbau in Deutschland führen. »Wir beobachten eine zunehmende Verlagerung von Exportvolumina aus Deutschland in die Nähe der Märkte der Kunden«, hatte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt. (Reuters/jW)