Elliott will »Scout 24« zerschlagen

Frankfurt am Main. Der aggressive Private-Equity-Fonds »Elliott« will das Kleinanzeigenportal »Scout 24« aufspalten. In einem Brief an Vorstandschef Tobias Hartmann kritisiert der Investor einen »Mangel an Ambition« und verlangt den Verkauf des Gebrauchtwagenportals »Autoscout 24« sowie ein Aktienrückkaufprogramm. Damit ließe sich der Aktienkurs kräftig steigern, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Brief. »Elliott« hält 7,5 Prozent an »Scout 24« und ist damit einer der größten Anteilseigner. (Reuters/jW)